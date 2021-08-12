Jandarma, evinin çatısında mahsur kalan vatandaşı helikopterle kurtardı

Ayancık ilçesinde dün yaşanan sel felaketinin ardında bugün yaralar sarılmaya devam ediyor. Karayollarının kapalı olması nedeniyle dün helikopter ağırlıkta sürdürülen kurtarma çalışmaları karayolu ulaşımın açılmasıyla da sürdürülüyor.

Dün yapılan çalışmalarda selden kaçarak evlerinin çatılarında mahsur kalan vatandaşlar helikoptere bağlı kanca ile çekilerek kurtarılmıştı. Bugün de henüz ulaşılamayan noktalarda kalanların kurtarılmasına çalışılıyor. Jandarma Arama Kurtarma Timleri tarafından paylaşılan görüntülerde bir vatandaşın helikoptere alınarak kurtarılma anları paylaşıldı. Evinin çatısındaki mahsur kalan bir kadının kurtarılma anları mücadeleyi gözler önüne serdi.