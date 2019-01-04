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Kaçak avcılık yapanlara 2 bin 625 TL ceza

Sinop’un Boyabat ilçesinde kaçak avlandıkları iddia edilen 3 kişiye toplam 2 bin 625 TL para cezası kesildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde kaçak avlandıkları iddia edilen 3 kişiye toplam 2 bin 625 TL para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Sinop Milli Parklar ekiplerinin Boyabat Aşıklar köyü bölgesinde kaçak avcılığın önlenmesi suç ve suçluların yakalanarak gerekli cezai işlemlerin uygulanması maksadıyla ortaklaşa yaptıkları kontroller esnasında susuz mevkisinde ormanlık alanda kaçak avlanan A.A., Ö.A. ve K.K. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Yapılan incelemelerde ruhsatları ile gerekli belge ve izinleri olmayan şahısların kullandıkları tüfeklere el konularak Milli Parklar yetkililerince kendilerine toplam 2 bin 625 TL para cezası uygulandı.

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