Kaçak avlanan balıkçılara 3 bin 270 lira ceza

Sinop'un Durağan ilçesinde jandarma ekipleri, balık avlama yasağına uymayan balıkçıları suçüstü yakalayarak para cezası kesti.

Balık av sezonunun kapanmasına rağmen kaçak şekilde avlanan balıkçıları Durağan Jandarma ekipleri yakın takibe aldı. Çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri av yasağı uyarılarını dikkate almayarak ava çıkan 2 şahsı yakaladı. Ağ ile balık avladıkları tespit edilen 2 kişiye 3 bin 270 TL idari para cezası kesilerek av esnasında kullanılan malzemelere el konuldu.