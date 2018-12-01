Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü

Sinop’un Boyabat ilçesinde kaçak kazı yapmak isteyen definecilere suçüstü baskın yapıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde kaçak kazı yapmak isteyen definecilere suçüstü baskın yapıldı.
Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Büyük Karaağaç köyü mevkisinde kaçak kazı yapmak isteyen 3 kişi yakalandı. 54 HB 173 plakalı araçla Boyabat'ta gelen 3 şahıs, kaçak kazı yaparken yakalandı. Büyük Karaağaç köyü mevkisinde detektörle kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri olay yerine gittiklerinde 3 şahsı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Yakalanan A.O., K.O ve B.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olay yerinde define aramak için kullanılan 1 detektör cihazı, 3 kazma ve 2 kürek ele geçirildi.