Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü

Sinop'un Boyabat ilçesinde kaçak kazı yapmak isteyen definecilere suçüstü baskın yapıldı.

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Büyük Karaağaç köyü mevkisinde kaçak kazı yapmak isteyen 3 kişi yakalandı. 54 HB 173 plakalı araçla Boyabat'ta gelen 3 şahıs, kaçak kazı yaparken yakalandı. Büyük Karaağaç köyü mevkisinde detektörle kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri olay yerine gittiklerinde 3 şahsı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Yakalanan A.O., K.O ve B.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olay yerinde define aramak için kullanılan 1 detektör cihazı, 3 kazma ve 2 kürek ele geçirildi.