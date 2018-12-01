İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü

Sinop’un Boyabat ilçesinde kaçak kazı yapmak isteyen definecilere suçüstü baskın yapıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde kaçak kazı yapmak isteyen definecilere suçüstü baskın yapıldı.


Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Büyük Karaağaç köyü mevkisinde kaçak kazı yapmak isteyen 3 kişi yakalandı. 54 HB 173 plakalı araçla Boyabat'ta gelen 3 şahıs, kaçak kazı yaparken yakalandı. Büyük Karaağaç köyü mevkisinde detektörle kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri olay yerine gittiklerinde 3 şahsı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Yakalanan A.O., K.O ve B.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olay yerinde define aramak için kullanılan 1 detektör cihazı, 3 kazma ve 2 kürek ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.