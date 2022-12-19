“Kadrajımdan Sinop Ulusal Fotoğraf Yarışması” sona erdi

Sinop'un doğal güzelliklerinin belgelenmesi, turizme kazandırılabilecek yerlerin kayıt altına alınması, fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak üzere bu yıl ikincisi düzenlenen “Kadrajımdan Sinop II. Ulusal Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı.

3 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmada, seçici kurulun değerlendirdiği, toplam 289 katılımcının 896 eseri arasından 5 fotoğraf ödül almaya ve 57 fotoğraf sergilenmeye layık görüldü.

'Cennetten bir köşe' olan Sinop'a diğer hizmet alanlarında olduğu gibi, kültür ve turizm alanında da değer katmak için durmaksızın çalışmalarını sürdürdüklerini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, “Sinop'un tanıtımına katkı sağlamak, tarihi ve kültürel güzelliklerini ön plana çıkarmak ve şehrimizin görsel fotoğraf arşivini destekleyerek, geleceğe miras bırakmak amacıyla düzenlediğimiz ‘Kadrajımdan Sinop II. Ulusal Fotoğraf Yarışması' vasıtasıyla hem ilimiz sınırları içerisinde yer alan tüm doğal güzellikleri ön plana çıkartmayı hem de yeni turistik yerleri ortaya çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.