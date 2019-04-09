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Kalkan balığının fiyatı dudak uçuklatıyor

Karadeniz’de avlanan 13 kilogram ağırlığındaki bir kalkan balığı 2 bin 80 liradan alıcısını bekliyor.

Karadeniz'de avlanan 13 kilogram ağırlığındaki bir kalkan balığı 2 bin 80 liradan alıcısını bekliyor.


Balıkçı Olcay Karabulut, mevsimi olmasına rağmen Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkan balığının bugünlerde çok az sayıda avlandığını söyledi.


Karabulut açıklamalarının devamında; “Şuan da bu kalkan balığımız trolden geldi. 13 kilonun üzerinde. Bu sene dediğimiz gibi her zaman deniz bereketli oldu. Şuan da tuttuğumuz kalkan 13 kilogram. Kilogram fiyatı ise 160 liradan satılmaktadır. Bu seneki sezonu değerlendirmek gerekirse deniz genel olarak bayağı bereketli oldu. Palamuttan tut, hamsiye, istavritimizden, mezgite, barbuna kadar balık boldu" dedi.

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