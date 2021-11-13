İhlas Haber Ajansı

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Kamu kurumu çalışanlarına sağlık taraması

Sinop’ta bir kamu kurumu çalışanlarına 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince sağlık taraması yapıldı.

Sinop'ta bir kamu kurumu çalışanlarına 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince sağlık taraması yapıldı.


Sağlık Müdürlüğüne bağlı iki mobil sağlık aracı ve yedi sağlık personeli tarafından, İl Özel İdaresi çalışanlarına kalp grafiği, işitme testi, kan tahlilleri ve akciğer grafiği taraması yapıldı. Kurumda çalışanların tamamı detaylı bir sağlık taramasından geçti. Sağlık taraması 4 gün sürdü.


Sağlık taramasına kurum yetkilileri de iştirak etti.

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