İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonet motosiklete çarptı: 1 yaralı

Sinop’ta kamyonetin motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Sinop'ta kamyonetin motosiklete çarptığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, SÜBİTAM mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ç. yönetimindeki 57 DU 224 plakalı kapalı kasa kamyonet, yol ayrımından çıkarken önüne aniden çıkan Hüseyin Y. idaresindeki 57 KH 951 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Hüseyin Y. yaralandı. Yaralı 112 Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücülerin aynı köyden olduğu ve aralarında husumet olduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinde tartışmalar yaşandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.