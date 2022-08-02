Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen kamyonla çarpışarak ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sinop-Ayancık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan Ayancık istikametine seyir halindeki 57 AAJ 708 plakalı motosiklet sürücüsü Emin Açıkgöz (44), karşı istikametten gelen S.Ç. idaresindeki 34 DVR 063 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Emin Açıkgöz ağır yaralandı. Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.