Kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sinop'ta kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Erdal yönetimindeki 57 FB 508 plakalı otomobil ile tali yoldan çıkan 55 ALC 85 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Atakan Erdal ve Furkan Yiğit yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.