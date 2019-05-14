Kanocular 668 kilometre yol kat etti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla 27 Nisan'da İstanbul Beykoz'dan yola çıkan Şenol Özdemir, Osman Alim ve Dr. Tarkan Gürler, Sinop'un Gerze ilçesine ulaştı.

Manevi duygular ve minnetle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını anmak adına yola çıktıklarını söyleyen üç kanocu İstanbul'dan Gerze'ye toplam 668 kilometre yol kat ettiklerini dile getirdiler.

Yolculukları sırasında deniz üzerinde hazır gıdalarla beslendiklerini, hava şartlarına göre de kamp kurduklarını ifade eden kanocular, Karadeniz'in hırçın olduğunu ancak bu yolculuktan gurur duyduklarını belirttiler.

Ekip lideri Şenol Özdemir, “yolculuğumuza ilk olarak Anıtkabir'den Ata'ya saygı duruşuyla başladık, ardından Bandırma Vapuru'nun kaptanı olan İsmail Hakkı Durusuy'un torununu ziyaret ederek kendisinden Türk bayrağını teslim alıp bu yolculuğa başladık.”

Bu yolculuk sırasında konaklama noktalarında herhangi bir konfor gözetmeyen sporcular; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu yola tüm zorluklarını bilerek, hatta canlarını ortaya koyarak çıktılar. Bizde bu yolculuğu kendi şart ve imkânlarımızla Atatürk ve tüm arkadaşlarına layık bir şekilde tamamlamak istiyoruz” diyerek manevi duygularını yansıttılar.

Gerze'ye daha önce de geldiklerini belirtilen sporcular bir önceki yıl olduğu gibi bu yıl da uğradıklarını ve bir önceki yıl yaptıkları ziyaretten oldukça hoşnut kaldıklarını bundan dolayı bu yıl da tekrar Gerze'ye uğradıklarını söylediler. Gerze molasında kendilerini, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüseyin Şahin ve Başkan Yardımcısı Ferhat Hançer ile birlikte Gerze Ultra Doğa Yürüyüşçüleri, kanocuları ağırlayıp bir süre sohbet ettiler.

Kanocular, Gerze'den sonra Yakakent'e uğrayacaklarını, ardından da 19 Mayıs 2019 Pazar günü Atatürk ve arkadaşlarının 08.15'te Samsun'a gelmelerine istinaden sabah saat 08.15'te Samsun'a giriş yapacaklarını söylediler.

Durusu'yun torunundan teslim aldıkları Türk bayrağını layıkıyla yerine ulaştıracaklarını söyleyen ekip lideri Özdemir, tüm vatandaşları 19 Mayıs 2019 günü Samsun'a davet etti.