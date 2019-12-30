Kar gelmeyince onlar kara gitti

Beyaz örtüye hasret kalan Sinoplular, yeni yıldan kar yağışı diledi.

Sinop'ta kar yağışının kent merkezinde görülmemesi üzerine birçok vatandaş, karın etkili olduğu yüksek kesimlere çıkarak beyaz örtünün tadını çıkardı. Beyaz örtüye hasret kalan Sinoplular kilometrelerce yol kat ederek Soğuksu ve Dranaz mevkisine akın etti. Karın keyfini doyasıya yaşayan vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kimi kardan adam yaptı, kimileri beyaz örtü içinde çay ve kahve içmeyi tercih etti. Kar topu oynayanlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Hafta sonu tatilinde beyaz örtünün keyfini yaşamak için Soğuksu'ya geldiklerini belirten Aslıhan Öz, “Hafta sonunu değerlendirmek için Sinop merkezden geldik. Sırf kar için geldik. Çayımızı içiyoruz. Sucuk ekmek yaptık, yumurta yaptık. Çok güzel bir hafta sonu tatili oldu” dedi.

Cem Yeşil ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayak yapıyorum. Kartopu oynuyorum. Geziyorum. Zaman güzel geçiyor. Kar oynamayı çok seviyorum" diye konuştu.