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Kar sevinci kabusa dönüştü

Sinop’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Sinop'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.


Erfelek ilçesine bağlı Akçaçam köyünde vatandaşın kar sevinci elektrik kesintisi ile kâbusa döndü. Kar yağış nedeniyle köyde bazı bölgelerde elektrik direkleri yıkılırken bazı alanlarda da yüksek gerilim hatları koptu.


Köy muhtarı İsmail Bostan, “Yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik telleri koptu. Bazı bölgelerde elektrik direkleri yıkıldı. Yıkılan bir direği kendi imkanlarımızla doğrulttuk. YEDAŞ ekipleri kar çok olduğu için her tarafa ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Zor şartlarda çalışıyorlar. Sadece benim köyünde şu anda 25 tane arza var. Bütün il genelinde düşündüğüm zaman YEDAŞ'ın yetişme şansı yok. Sorunların çözülmesi için devletten yardım istiyoruz” dedi.

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