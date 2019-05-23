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Karadeniz Suat'ı vermiyor

Sinop açıklarında önceki gün kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.


Sinop'un Kumkapı sahili açıklarında kaybolan Suat Öztuğrul'un (48) bulunması için başlanılan arama çalışmalarına dün akşam saatlerinde ara verildi. Suat Öztuğrul'un bulunması için arama çalışmalarına sahil güvenlik ekiplerince bu sabah saatlerinde tekrar başlandı.


Öztuğrul'un "Suat" isimli teknesiyle birlikte sabah erken saatlerde balık tutmak için denize açıldığı ve teknesinin sahil güvenlik ekiplerince bulunarak limana çekildiği öğrenildi.

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