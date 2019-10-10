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Karadeniz'de hamsi bolluğu

Karadeniz’de bu yıl bolluk yaşanan hamsinin kilogramı 10 liraya geriledi.

Karadeniz'de bu yıl bolluk yaşanan hamsinin kilogramı 10 liraya geriledi.


Karadeniz'de, 1 Eylül'de av sezonunun başlamasıyla birlikte balık avı sürüyor. Sezonun gelmesiyle, balıkçı tezgahları hamsiyle dolmaya başladı. Karadeniz'de bu yıl bolluk yaşanan hamsinin kilogramı 20 liradan 10 liraya geriledi. Balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının gün geçtikçe düşmesiyle birlikte tezgahlarda balıkların artacağını ve fiyatlarının düşeceğini umut ediyor.



Balıkçılar memnun


Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hamsi, İnebolu tarafında avlanıyor. Yavaş yavaş hamsi Sinop'a doğru geliyor. Geçen hafta hamsinin kilosu 20 liraydı. Bolluğu artmaya başlayınca yerli hamsinin kilosu 10 liraya geriledi. Havalar soğumaya başladı. Balık daha da artacaktır. Hamsiler yerli, canlı canlı geliyor“ dedi.

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