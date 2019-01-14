Karadeniz'de torik bereketi

Karadeniz'de nadir görülen ve balıkçılarca avlanan 6 ve 7 kilogram ağırlığındaki torik balıklarının tanesi 180 ile 220 liradan satışa sunuldu.

Karadeniz'de nadir görülen torik balıkları, balıkçıların ağlarına takılmaya başladı. 6 ve 7 kilogram ağırlığındaki torikler tanesi 180 ile 220 lira arasında müşteriye sunuldu.

Balıkçı Olcay Karabulut, "Bu zamanlarda normalde torik olmaz. Deniz gerçekten çok bereketli olduğu için günde 50-60 tane torik ağlarımıza takılıyor. Şu anda tezgahımızda bulunan torik 7-7,5 kilo. Dün 12 kilo vardı. 180-200-220 TL arasında satılıyor. Bu sene deniz gerçekten bereketli. Ne isterseniz var" dedi.