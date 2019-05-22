Karadeniz'deki yunus popülasyonu araştırılıyor

Bölgede yaşayan yunusların, mevsimsel dağılımının ve korunma stratejisinin belirlenmesi amacıyla yürütülen araştırma ve keşif çalışmalarında yunus türlerinin çizgi transect yöntemi ile ilk kez popülasyon büyüklükleri tahmin edilecek.

Arş. Gör. Uğur Özsandıkçı'nın doktora tez projesi olarak yürüttüğü çalışmada Dr. Öğr. Üyesi Fatih Şahin, Öğr. Gör. Bora Eyüboğlu, Arş. Gör. Ayşah Öztekin, Arş. Gör. Dr. Dilara Kaya Öztürk gözlemci olarak yer aldı.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Arş. Gör. Uğur Özsandıkçı yaptığı açıklamada, “Seydi Ali Reis Araştırma Gemisi ile yürütülen çalışmada Sinop bölgesinde yaşayan ve Karadeniz ekosistemi için büyük öneme sahip olan yunusların koruma stratejilerine ilişkin yeni temel bilgiler de elde edilmiş olacak” dedi.