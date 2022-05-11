Karadeniz'in ‘çarpanı' tezgahta kendini gösterdi

Karadeniz'in çarpanı ‘iskorpit', tezgâhlarda kendini göstermeye başladı. Sezonun ilk iskorpitleri kilogramı 150 liradan satışa sunuluyor.

Vücudundaki dikenlerine dokunulduğunda sızlatan, felce kadar yol açabilen zehir barındıran, Karadeniz yöresinde ‘çarpan' adıyla bilinen iskorpit, deniz soğuğunun azalmasıyla yeniden kendini gösterdi. Genellikle mayıs ve haziran aylarında görünen iskorpit balığı, Sinop'ta tezgâhlarda kilogramı 150 TL'den satılıyor. Balıkçılar bu balığın zehirli dikenlerini ayıklayarak müşterilere sunuyor.

Balıkçı Hakan Erol, “Bu balığın adı çarpan, Ege'de iskorpit diye geçer. Özelliği zehirli olması ama ayıklandıktan sonra lezzetlidir. Çorbası olur, tavası, buğlaması olur. Çocuklar için yenebilecek lezzetli bir şey. Mayıs ve haziran aylarında daha çok olur, havaların ısınmasıyla. Haziran ayında yumurtasını döker, sonra kaybolur” diye konuştu. Henüz yeni çıktığı için şu anda kilogramının 150 TL'den satıldığını söyleyen Erol, zamanla fiyatının daha da aşağıya ineceğini söyledi.

Çocuklar için besin kaynağı

Balık tüketiminde zorluk yaşayan çocuklar için bu balığın kolaylıkla tüketilebileceğini belirten Erol, “Kılçıklarını alıyoruz. İsteyen kılçıklı alıyor, isteyen kılçıksız alıyor ama aldığımız zaman löp oluyor. Çocuklara yedirebilirsiniz, çocuklar için vitamin kaynağıdır. Çocuklar balık yemiyorsa balık yerine bunu yiyebilir. Biz de zehrini ve dikenlerini alarak satıyoruz” dedi.