Karadeniz'in en büyük su ürünleri işleme tesisi, Eylül ayında hizmet vermeye başlayacak

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti destekleriyle Sinop'ta yapılan ve Karadeniz Bölgesi'nin en büyük su ürünleri işleme tesisi, Eylül ayında hizmet vermeye başlayacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde Sinop'ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi ile hayata geçirilen Sinop Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi, Temmuz ayında bitirilerek önümüzdeki Eylül ayında sektörün hizmetine sunulacak.

Temmuz'da teslim, Eylül ayında hizmette

Sinop başta olmak üzere, Karadeniz bölgesindeki balıkçılık sektörünün gelişmesine katkı sağlaması amacıyla, KUZKA tarafından sunulan 10,5 milyon Euro bütçeli Sinop'taki Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi'nde sona gelindi. Proje çerçevesinde inşaat, müşavirlik ve mal alımı bileşenleri tamamlanan Sinop Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi, makine ve ekipmanlarının aktif hale getirilmesiyle Temmuz ayında teslim edilmiş olacak. Sonrasında ise Eylül ayında başlayacak sezonda küçük ve orta ölçekli balıkçılara, ürünlerini işleme, şoklama ve depolama hizmetleri sunacak.

Tesiste günlük 60 ton ürün şoklanabilecek

Sinop Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 20 dönüm alanda kurulan Sinop Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi, idari bina, proses binası, soğuk odalar ve katı atık depolama bölümü olmak üzere toplam 10 bin metrekare kapalı alandan oluşuyor. Enerjisinin bir kısmını güneşten sağlayacak tesis, yılda 3 bin ton su ürünleri işleme ve şoklama yapabilecek kapasitede inşa edildi. Günlük bin 200 ton depolama kapasitesine sahip tesiste, dakikada 45 adet somon işleme, saatte 5 ton hamsi boylama ve günlük 60 ton ürün şoklama yapılabilecek.

Proje ile Sinop başta olmak üzere Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren balıkçılık işletmeleri ile balık üretim çiftliklerinin yaşamış olduğu işleme ve uzun süreli ürün saklama sorunları ortadan kaldırılırken, üreticilerin, rekabet gücünün yanı sıra işletmelerin de verimlilik, pazar etkinliği, Ar-Ge, teknolojik altyapı, istihdam potansiyeli, ürün çeşitliliği ve ekonomik katma değer artışı sağlanmış oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı öncülüğünde Sinop'a kazandırılan proje ile ilgili nihai durum yapılan 4. Yönlendirme Komitesi Toplantısında ele alındı. Toplantıda proje paydaşlarına, Sinop Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi projesinin bugüne kadar gerçekleştirilen inşaat, müşavirlik hizmetleri, mal alımı ve teknik yardım bileşenlerini içeren bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Şirket ismi “Seanop” olarak ilan edildi

Yönlendirme komitesi toplantısının ardından yapımı tamamlanan tesisin ortakları Sinop TSO, Sinop İl Özel İdaresi, Sinop Belediyesi, Sinop Üniversitesi Vakfı, S.S. Sinop Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği ve S.S. Abalı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi tarafından yönetim kurulu seçimi yapıldı. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, şirketin yönetim kurulu üyeleri oluşturuldu. Ardından tesisi işletecek şirketin ismi yönetim kurulu kararıyla “Seanop Su Ürünleri İşleme ve Sanayi Anonim Şirketi” olarak belirlendi.