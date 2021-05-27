Karadeniz'in en risksiz ilinde yaşlı nüfusun yüzde 85'i aşılandı

Ahu Duran, “Kontrollerimizi her zaman en üst seviyede tuttuk. Hiçbir zaman gevşemeye rehavete kapılmadık. Şu anda vaka oranımız Türkiye'de en düşük 18. iliz. 65 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 85'in üstünde aşısını tamamladık” dedi.

Açıklanan son insidasyon tablosuna göre Sinop Karadeniz'de vaka oranının en düşük olduğu il oldu. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı 15-21 Mayıs verilerinde Sinop'ta vaka oranı 8-14 Şubat'ta açıklanan ilk tablodaki yüz binde 79,52'lik oranın da altına inerek yüz binde 51,28 olarak gerçekleşti. Son 4 tablodur Sinop'ta vakalarda büyük bir düşüş gözleniyor. Türkiye geneline bakıldığında vaka oranının en düşük olduğu 18. il olarak Sinop görülüyor.

Kent aynı zamanda nüfusa oranla en çok aşı yapılan 4. il olma konumunda yer alıyor. 216 bin 460 nüfuslu kentte şu ana kadar 65 bin 488 kişi birinci doz, bunlardan 52 bin 160'ı ise ikinci doz aşı oldu. Toplamda 117 bin 648 doz aşı uygulandı. TÜİK verilerine göre en yaşlı nüfusa sahip olan Sinop'un yaşlı nüfusunun şu ana kadar yüzde 85'i aşılandı. İldeki tüm hastanelerde Sinovac ve Biontech aşıları yapılabiliyor.

Gelinen son aşamayı anlatan Ahu Duran, “Öncelikli olarak salgınla mücadele bir ekip işidir. İlimizde tüm kamu kurum ve çalışanlarımız, Valiliğimiz, kolluk kuvvetlerimiz, sağlık personelimiz, yöneticilerimiz dahil bu süreçte canla başla mücadele ederek görevlerini en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiler. Küçük ve düşük nüfuslu bir iliz. Bunun hem avantajlarını hem de dezavantajlarını yaşıyoruz. Küçük il olmamız hasebiyle kontrolü daha kolay şekilde sağlayabiliyoruz. Denetimlerimiz çok daha sık çok daha etkili şekilde yapabiliyoruz. İlimizdeki tüm ilçelerimizin tüm mahallelerimizin köylerimizdeki bütün vatandaşlarımıza çok hızlı şekilde reaksiyon göstererek, hem ihtiyaçlarında hem salgın sürecindeki tedavilerinde hem filyasyon ekiplerimizin çalışmalarıyla çok hızlı ulaştık. Denetim ekiplerimiz çok aktif şekilde çalıştılar” diye konuştu.

Yaşlı nüfusun yüzde 85'i aşılandı

Rehavete kapılamadan çalıştıklarını ve aşılamada büyük yol kat edildiğini söyleyen Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ahu Duran, ”Kontrollerimizi her zaman en üst seviyede tuttuk. Hiçbir zaman gevşemeye rehavete kapılmadık. Bu süreçte de en hızı şekilde mavi il olma yönünde hızlı şekilde ilerliyoruz. Şu anda vaka oranımız Türkiye'de en düşük 18. iliz. Bu da bizi sevindiriyor. Tabii ki kontrollü olmaya, kontrolleri asla elden bırakmamaya devam edeceğiz. Bununla birlikte hızlı şekilde aşı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hedef nüfusumuzun aşılanma oranında da hızlı şekilde ilerliyoruz. 65 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 85'in üstünde aşısını tamamladık. Diğer alt yaş gruplarının aşılarını da hızlı şekilde yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Aşı tüm hastanelerde

Aşılamayı sadece merkezden yürütmekle kalmadıklarını vatandaşın kolaylığı için ilçelere de yaydıklarını belirten Ahu Duran, “İlimizdeki şu anda 9 ilçemizin 6 tanesinde Biontech aşısı içinde randevu cetvellerini açmış bulunmaktayız. İlçelerimizdeki vatandaşlarımızda kendi bulundukları ilçe hastanelerinden Biontech aşılarını, Sinovac aşılarını rahatlıkla yaptırabiliyorlar. Bu süreçte salgınla mücadelede gördük ki aşının etkisi çok çok fazla. Korunmayla birlikte aşı çalışmalarımızı hızlandırdığımız zaman vaka sayısındaki düşüşleri, oluşan vakaların da çok daha hafif ve iyi seyrettiğini gördük. Bu sebeple tüm vatandaşlarımızı aşı sırası gelen hakkı olan tüm vatandaşlarımız mutlaka randevularını hızlıca alıp aşılarını olsunlar. Bu süreçte salgınla beraber mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.