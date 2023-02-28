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Karadenizli balıkçıların istavrit mesaisi

Karadeniz’de suyunun temizliğiyle dikkat çeken Sinop’un Adabaşı mevkisinde gırgır tekneleri, istavrit avlarını sürdürüyor.

Karadeniz'de suyunun temizliğiyle dikkat çeken Sinop'un Adabaşı mevkisinde gırgır tekneleri, istavrit avlarını sürdürüyor.


Karadenizli balıkçıların av mesaisi sürüyor. Sinoplu ve farklı illerden bölgeye gelen balıkçılar, Adabaşı Asmakaya bölgesinde kıyıya 200 metrede istavrit avı yapıyor. Karadeniz'de temizliğiyle dikkat çeken Adabaşı mevkisi, balıkların gözde toplanma alanı olarak biliniyor.

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