Karakum Sosyal Tesisi'nde bir çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı

Sinop İl Özel İdaresine bağlı Karakum Sosyal Tesisi'nde bir çalışanın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. İki gün süreyle hizmete kapatılan tesiste, ekiplerce tüm alanlar dezenfekte edildi.

Bir personelin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından sağlık tedbirlerinin artırıldığı Karakum Sosyal Tesisi'nde ziyaretçilerin ve çalışanların sağlığını korumak için gereken tüm önlemler alındı. Ekiplerce tüm alanların ve konaklama bölümlerinin dezenfekte edildiği tesiste, iki gün süreyle temizlik ve dezenfekte işleminin devam edeceği bildirildi. Dezenfekte ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından tesis 11 Ağustos 2020 Salı günü yeninden ziyaretçilerin kullanımına açılacak.