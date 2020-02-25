“Karanlıktan Kopan Çığlıklar” destek bekliyor

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Balıfakı köyünde yaşayan 46 yaşındaki Havva Şen, yazdığı şiirleri kitaplaştırmak için destek bekliyor.

Evli ve 2 çocuk annesi Havva Şen, 13 yıldır şiir yazdığını söyledi. Şen, “Hassas ve duyarlı bir kişiliğe sahibim. Her gördüğüm şeyden etkilenip şiirler yazabiliyorum. Şiirlerimi okuduğum, paylaştığım kişiler çok beğeniyor. Severek şiir yazıyorum” dedi.

Şiirlerini kitap haline getirmek için destek beklediğini ifade eden Şen, “Benim de bir şiir kitabım olsun istiyorum. Çeşitli sağlık problemlerim var. Şiirlerimi kitap haline dönüştürüp kendime maddi destek sağlamak istiyorum” diye konuştu.

Hayatını, yazdığı şiirlerle renklendirdiğini dile getiren Havva Şen, "13 yıldır yazdığım şiirleri bir kitapta toplamak istiyorum. ‘Karanlıktan Kopan Çığlıklar' isimli şiir kitabımın basılması için destek bekliyorum" şeklinde konuştu.