Karayolları ekibi sezonu açtı

Şube Müdürlüğü ekipleri kış sezonunu açtı.

Kış aylarının gelmesi ile yoğun bir çalışma içerisine girecek olan Boyabat Karayolları Müdürlüğü çalışanları gerçekleştirilen tören ile sezonu açtı. 7 adet kar küreme aracı, 1 greyder, 1 dozer ve 80'e yakın personeli ile kış aylarında vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalar yapacak olan karayolları ekibi birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Sezon açılışına Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Şube Şefi Orhan Akyürek'in yanı sıra çalışan personel ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra envantere katılan yeni kar küreme aracı için kurban kesildi. Akabinde günün anısına Boyabat Karayolları Müdürlüğü yemekhane yemek ikramı yapıldı.