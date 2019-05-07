Sinop'ta 4-10 Mayıs tarihleri arasında Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Sinop Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Sinop İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez ve çeşitli kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Lise ve ilkokul öğrencileri ile birlikte Sinop Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ve Jandarma Trafik Amirliği eşliğinde, Diyojen Heykeli önünden başlayan araç kortejli konvoy, Sakarya Caddesi'nden Valilik Meydanı'na kadar devam etti.

Yürüyüşün ardından Valilik önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören ardından Şoförler ve Otomobiller Odası Başkanı Mehmet Yüksel yaptığı konuşmada, “Trafik Haftası'nın içinde bulunduğumuz şu günlerde, tüm arkadaşlarıma ve araç şoförlerine çağrım, canınızı, malınızı ve ailenizi seviyorsanız lütfen trafik kurallarına uyalım. Seyir halindeyken sadece kendimizi değil, dışarıdaki insanların canlarını da önemseyelim ve de tüm trafik kurallarına riayet edelim. Trafik kazlarının önlenmesinde büyük rol oynayan, elinden gelen her çabayı göster ve gece-gündüz demeden emek veren, bölge trafik, şehir içi trafik, jandarma trafik ve zabıta çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür eder; Hepinize mutlu ve kazasız yolculuklar dilerim” dedi.

Sinop'ta “yılın sürücüsü” seçilen Saban Ergül'e Sinop emniyet müdürü Ercan Dağdeviren tarafından plaket, Sinop İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş tarafından ise hediye verildi.

Valilik binasının önünde trafik konulu stantlar kurularak görevliler tarafından ziyaretçilere bilgi aktarıldı.