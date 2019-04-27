Kaşıkırık: “Sinop, KOSGEB'den Türkiye ortalamasının üzerinde destek alıyor”

KOSGEB Sinop Şube Müdürü Nedim Kaşıkırık açıklamasında, “Sinop, KOSGEB'den Türkiye ortalamasının daha da üstünde bir destek alıyor. Bunun da ciddi bir bölümü kadın girişimcilerimiz üzerinden oluşuyor. Yani Sinop'ta kadın girişimcilerimiz gerçekten KOSGEB'den çok yüksek oranda yararlanmakta. Kaba olarak şöyle söylemek gerekirse 3000 üzerinde firma destek alıyor, bunların ise yarısından desteklerimizden yararlandı” dedi.

Nedim Kaşıkırık, bu yıl içinde KOSGEB'den yardım talebinde bulunanların geçtiğimiz senelere oranla daha çok olduğuna değinerek, “Eski yıllara oranla bu sene KOSGEB'e talep beklediğimizin çok çok üstünde diyebilirim. 2015 yılında buraya göreve geldiğimde verilen toplam destek oranı 1,5 milyon TL iken 2018 yılında 5 milyon lirayı geçti. 2019 yılında daha 4. Ay içinde iken 2,5 milyon TL'yi geçmiş bulunmaktayız. Bundan sonra da büyüyerek devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Kaşıkırık, “İşletmelerimizden büyük projeler gelmeye başladı. Bu konudan çok memnunuz. Şu zamana kadar hiç önceki yıl verilen desteğin altına inmeden çok ciddi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.