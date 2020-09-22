İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kassanov, Sinop Valisi Karaömeroğlu ile görüştü

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’nu makamında ziyaret ederek, görüşmelerde bulundu.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nu makamında ziyaret ederek, görüşmelerde bulundu.


Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov beraberinde DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ve Ahıska Türkü iş insanı Mustafa Akipov ile birlikte Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nu Valilik makamında ziyaret etti.


Ziyarette Vali Karaömeroğlu ile Kassanov, Ahıskalı Türkler için Sinop'ta gerçekleştirilmesi planlanan projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.


Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Ahıska Türklerinin her zaman yanlarında olacaklarının altını çizdi.


DATÜB Genel Başkanı Kassanov ise Vali Erol Karaömeroğlu'na sıcak karşılamasından ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.


Ziyarette karşılıklı hediye takdimi yapılırken görüşmenin anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.