Kassanov, Sinop Valisi Karaömeroğlu ile görüştü

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nu makamında ziyaret ederek, görüşmelerde bulundu.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov beraberinde DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ve Ahıska Türkü iş insanı Mustafa Akipov ile birlikte Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nu Valilik makamında ziyaret etti.

Ziyarette Vali Karaömeroğlu ile Kassanov, Ahıskalı Türkler için Sinop'ta gerçekleştirilmesi planlanan projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Ahıska Türklerinin her zaman yanlarında olacaklarının altını çizdi.

DATÜB Genel Başkanı Kassanov ise Vali Erol Karaömeroğlu'na sıcak karşılamasından ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.

Ziyarette karşılıklı hediye takdimi yapılırken görüşmenin anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.