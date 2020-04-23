Kaybolan otizmli İbrahim, dördüncü günde de aranıyor

Sinop'ta dört gün önce kaybolan 5 yaşındaki otizm hastası İbrahim Ay'ı arama çalışmaları sürüyor.

Evinin penceresinden dışarıya çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan minik İbrahim için arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sinop'un Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin ikiz çocuklarından biri olan otizmli 5 yaşındaki İbrahim'in kaybolduğunu fark eden Ay çiftinin, durumu jandarma ekiplerine bildirmesinin ardından çocuğun bulunması için görevlendirilen İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ve AFAD ekipleri, yoğun sise rağmen 4 gündür köyde arama yapıyor.

"Çocuğumu gören duyan varsa güvenlik güçlerine haber versin”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İbrahim Ay'ın babası Recep Ay, “Eşim pazartesi sabahı 10.30-11.00 civarlarında kahvaltı yaparken diğer çocuklar odada oynuyorlarmış. Eşim hemen sağa sola bakmış ama görememiş. Komşunun çocuğu ise yukarı doğru gittiğini söylemiş. Çocuklara sordum doğru dediler. Her zaman kaçardı ama biz peşinde olduğumuz için nereye gideceğini tahmin ediyorduk. Evin önlerinde oynuyordu. Ertesi gün nasıl kaçtığını, nasıl olduğunu bir türlü anlamadık. Hep kapının önünde oynardı. Arada bir sağa sola kaçıyordu. Ama buluyorduk. Ama çocuğumuz otizm hastası. Bu çok acı bir durum. Açlık hissi bile hiç aklına gelmiyor. Çocuğumu gören duyan varsa güvenlik güçlerine haber versin” dedi.

"Devamlı kaçıp kayboluyordu ama buluyorduk”

Anne Şükran Ay ise, “Evde yemek yiyecektim. Kahvaltı hazırlıyordum. Çocuklarım odada oturuyordu. Dört çocuğum var. İkizlerimin ikisi odada oyun oynuyordu. Biz de yemek yiyorduk. Arada bir bakıyordum. Sonra tekrar bakmak için büyük kızım Büşra'yı gönderdim. İbrahim'in olmadığını söyledi. Sonra her yeri aradım. Komşulara haber verdim. Komşular da geldi aramaya başladık. 10 dakika da çocuk kayboldu. Çocuğum otizm hastası. Devamlı kaçıp kayboluyordu ama buluyorduk” diye konuştu.

Ayrıca Sinop Valisi Köksal Şakalar aileye ziyarette bulundu.