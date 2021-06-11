Kaymakam Kini: "Türkeli ekibimizin başarı elde edeceğine yürekten inanıyorum"

Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, ziyarette bulunan Türkeli Team Serüven Takımı'nı makamında ağırladı.

Türkiye genelinde yapılan robotik yarışmasında 4 kategoride de gösterdikleri yüksek başarı sebebiyle turnuvanın şampiyonu olarak bir üst yarışmaya katılmaya hak kazanan Cumhuriyet Ortaokulu Öğrencileri Robotik Kodlama Team Serüven Takımı, Türkeli Kaymakamı Mehmet Kaan Kini'yi ziyaret etti.

Team Serüven Takımı, Kaymakam Kini'ye ziyaret anısında hediye takdim etti.

Kaymakam Kini, yaptığı açıklamada, 13 Haziran'da gerçekleşecek ulusal turnuvaya katılacak olan Team Serüven Takımı'na başarılar dileyerek, "İlçemizi hakkıyla temsil ederek turnuva şampiyonu olan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden oluşan takımımızı yürekten tebrik ediyorum. 13 Haziran'da gerçekleşecek ulusal turnuvada da ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" dedi.