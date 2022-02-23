Kaymakam Pendik'ten "teşekkür" yemeği

Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik, geçtiğimiz günlerde ilçemiz ve köylerimizde etkili olan kar yağışı süresince mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir emek ve özveri ortaya koyan İlçe Özel İdare personeline düzenlenen yemek programında teşekkür etti.

Ayancık Öğretmenevinde gerçekleştirilen organizasyona Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, AK Parti Ayancık İlçe Başkanı Aslan Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis Üyesi Ozan Sarısoy, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Yaşar Eregül, İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Cafer Turan ve İlçe Özel İdare personeli katıldı.

Kaymakam İsmail Pendik, personele hitabında, "11.08.2021 tarihinde ilçemizde meydana gelen sel felaketiyle başlayan ve 2022 yılı Ocak ayında yoğun kar yağışıyla devam eden zorlu süreçte hepiniz canınızı dişinize takarak olağanüstü bir çaba ve başarı gösterdiniz. Emekleriniz ve mücadeleniz için Ayancık halkı adına sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yemek programının ardından, Kaymakam İsmail Pendik tarafından İlçe Özel İdare personeline teşekkür belgeleri ve hediyeler takdim edildi.

Günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile program sona erdi.