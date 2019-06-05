İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam sürücülerle hem bayramlaştı hem de uyarılarda bulundu

Sinop’un Türkeli ilçesinde jandarma ve polis trafik ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü yol denetimine Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu da katıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde jandarma ve polis trafik ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü yol denetimine Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu da katıldı.


Türkeli-Ayancık karayolu Güzelkent köyü mevkisinde jandarma ve polis trafik ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü yol denetimine katılan Türkeli Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, yolcu ve sürücülerle bayramlaşarak bayramlarını kutladı.


Kaymakam Zadeleroğlu'nun denetimine, Türkeli İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su ve Türkeli İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Tatar da eşlik etti. Sürücülere, kazaların önüne geçmek için hız limitleri, trafikte hoşgörünün önemi ve trafik kuralları hatırlatıldı. Denetimde, araçlarda bulunan çocuklara sürücülerin kurallara uyup uymadıklarını denetlemek için karne dağıtıldı. Aynı zamanda kural ihlali yapıldığında çocukların çalması için kırmızı düdük dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.