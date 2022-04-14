Kaymakam Yılmaz, heyelan bölgesini inceledi

Sinop Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, 8 Nisan'da ilçeye bağlı Sarmaşık köyünde yaşanan heyelan hadisesinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yılmaz, beraberinde İlçe Özel İdaresi Müdürü Cengiz Özcan ve İlçe Özel İdaresi Teknik Personeli Hamit Taşçı ile birlikte, 8 Nisan'da yaşanan heyelanın meydana getirdiği hasarları yerinde incelemek üzere Sarmaşık köyü Çolakoğlu Mahallesi'ne gitti. Köy Muhtarı Dursun Demiral'dan heyelanın yaşattığı zararlarla ilgili bilgiler alan Kaymakam Yılmaz, köy sakinlerine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Kaymakam Yılmaz, yoğun yağışların ilçede heyelan afetlerini kaçınılmaz kıldığını belirterek, “AFAD ekiplerince bölgede incelemeler yapıldı ancak heyelanın yeniden devam ederek hasar oluşturması sebebiyle ekiplerden yeniden inceleme hususunda talepte bulunduk. Ekipler, hafta içi yeniden bölgeye gelerek inceleme yapacaklar. Bu inceleme sonucunda da ivedilikle gerekli işlemleri başlatacağız. Vatandaşlarımızın heyelan afetlerine karşı duyarlı olmalarını istiyor, afet yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im beterinden korusun” dedi.