Kaza yaptı, aracı yol ortasında bırakıp kaçtı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında park halindeki iki araca çarpan otomobil sürücüsü, aracını yolun ortasında bırakıp yürüyerek olay yerinden ayrıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ada Mahallesi Barış Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 57 ABH 493 plakalı otomobil sürücüsü seyir halindeyken önce yol kenarındaki çöp konteynerine ve ardından park halindeki 57 AAF 894 plakalı otomobil ile 57 AAL 715 plakalı ticari minibüse çarptı. Kazanın ardından arabasını yol ortasında bırakan sürücü, yürüyerek olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, maddi hasar meydana gelen araç şoförleriyle birlikte tutanak tuttu.

Ticari aracında maddi hasar oluşan Özlem Özalp, aracının yol kenarında park halinde olduğunu kaydederek, “İlk önce çöp tenekesine vurmuş çocuklar, daha sonra komşumun arabasına ve bizim arabamıza vurmuş ve ortada bırakıp kaçmış çocuklar. Yaşları küçük olduğu belli, içkililer miydi yoksa ehliyetleri mi yoktu biz de bilmiyoruz” diye konuştu.

Suat Demirtaş ise, “Sabahın köründe arkadaşlar içkiliydi herhalde, park halindeki duran arabamıza vurarak kaçmışlar. İyi bir maddi zararımız var, çekicileri bekliyoruz. Çekiciyle çektirip yarın karar vereceğiz, arkadaşları da bulabilirsek mutlu olacağız” dedi.

Araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.