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Kazada ağır yaralanan öğrenci kurtarılamadı

Sinop’ta dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralan yüksekokul öğrencisi hayatını kaybetti.

Sinop'ta dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralan yüksekokul öğrencisi hayatını kaybetti.


Kaza, Sinop Sanayi Sitesi mevkisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Erdal(18) yönetimindeki 57 FB 508 plakalı otomobil ile tali yoldan çıkan 55 ALC 85 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Atakan Erdal ve Furkan Yiğit yaralandı. Yaralılar 112 Acil sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Atakan Erdal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Atakan Erdal'ın Sinop Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

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