İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kazaya karışan park halindeki aracın trafikten men olduğu ortaya çıktı

Sinop’un Ayancık ilçesinde önceki gün 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında park halinde bulunan aracın trafikten men olduğu tespit edildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde önceki gün 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında park halinde bulunan aracın trafikten men olduğu tespit edildi.


Ayancık-Türkeli kara yolunun 3. kilometresindeki Pazarcık mevkisinde meydana gelen kazada, D.Ü.'nün kullandığı ve arıza çıkması sebebiyle yol kenarına park ettiği 57 HD 467 plakalı otomobilin, ruhsatsız ve trafikten men olduğu belirlendi.


Yine aynı istikamette seyir halinde olan H.Ş.'nin kullandığı 57 EH 557 plakalı otomobil arkadan çarpmış, kazada H.Ş. ve diğer araç sürücüsü D.Ü. yaralanmıştı. Yaralılardan D.Ü.'nün durumunun ağır olduğu ve Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde tedavisine devam edildiği belirtildi.


Trafikten men olduğu ve hiçbir evrakının bulunmadığı belirlenen 57 HD 467 plakalı otomobil, Boyabat ilçesinde yediemine çekildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.