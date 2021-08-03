Kemaldede Camisi açılış için gün sayıyor

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Kemaldede Camimizi yaklaşık bir ay içerisinde hemşehrilerimizin hizmetine açmış olacağız" dedi.

1700'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen ve 2018 yılında gerçekleştirilen ihale ile aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Kemaldede Camii ile ilgili Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rifat Türker ve Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk Boyabat'a geldiler.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ve Ak Parti Boyabat İlçe Başkanı Mustafa Yaylaoğlu ile birlikte; Kemaldede Camii ve ilçede devam eden çalışmalarla ilgili yapılan incelemelerin ardından yaklaşık bir ay içerisinde caminin hizmete açılacağı belirtildi.

Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Vakıflar Genel Müdür Yardımcımız Sayın Rifat Türker ve Samsun Vakıflar Bölge Müdürümüz Ali Erkan Öztürk'ün Boyabat'ımızı ziyaretleriyle birlikte; yapımında sona gelinen Kemaldede Camimiz ve devam eden çalışmalarımızla ilgili incelemelerde bulunduk. Camimizi yaklaşık bir ay içerisinde hemşehrilerimizin hizmetine açmış olacağız. Tarihimiz yeniden hayat bulacak, Boyabat'ımız yavaş yavaş özlenen kimliğine kavuşacak inşallah” diye konuştu.