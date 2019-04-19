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Kendi imkanları ile mısır ayıklama makinesi yaptı

Sinop’ta yaşayan Atilla Korkmaz, kendi imkanları ile mısır ayıklama makinesi yaptı.

Sinop'ta yaşayan Atilla Korkmaz, kendi imkanları ile mısır ayıklama makinesi yaptı.


Küçüklükten beri mısır ayıklama makinesi yapma hayalini kuran Atilla Korkmaz, hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, “Şu anda yaptığımız makine, mısırı somağından ayırma makinesi. Mısır ufalama makinesi de diyebiliriz. Ortalama yapım süresi 1 hafta 10 gün civarı. Malzemelerimiz sağdan soldan topladığımız malzeme. Maliyetine de gelecek olursa toplamda 100-150 TL civarında bir maliyeti var. Bu makineyi özel kendimiz için yaptık, üretme amaçlı değil. Tam olarak mısırları yukarıdaki hazneden içine koyuyoruz. Makinenin içerisindeki zincirler vasıtasıyla dövülüyor. Ön tarafta tane olarak mısırlar ayrılıyor. Sol taraftan da somakları çıkıyor” dedi.

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