Kendi imkanlarıyla yaptıkları makinelerde cam kaşık üretip dünyaya satıyorlar

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan Bahri Aslan, oğlu ile birlikte kendi imkanlarıyla makineler yaptı ve cam ürünler üretmeye başladı. Aslan ailesi yaptıkları cam ürünleri şimdi dünyanın farklı ülkelerine gönderiyor.

69 yaşındaki Bahri Aslan kendi imal ettiği makinelerle aile işletmesini kurdu. Sinop'un Gerze ilçesinde 12 yıl önce eşiyle birlikte cam kaşık üretimine başlayan Bahri Aslan, o günlerde günde 14 kaşık üretiyordu. Bahri Aslan, talebe yetişemeyince oğullarından destek istedi. Oğullarıyla birlikte işi büyüten Aslan ailesi talebi karşılamak için makine sayısını arttırdı. 5 makineyi de kendileri yapan aile şimdi dünyanın farklı ülkelerine cam ürünleri ihracatı yapıyor. Tamamen aile bireylerinden oluşan işletmede cam çay kaşığı, cam tatlı kaşığı, cam dondurma kaşığı gibi ürünler üretiliyor. Faklı renk ve desenlerdeki ürünler büyük ilgi görüyor.

Uzun yıllar cam sektöründe çalıştığını ifade eden Bahri Aslan, “Camdan kaşık imal ediyoruz. Çeşit bol. Yurt içi, yurt dışı satıyoruz. Sipariş üzerine çalışıyoruz. 40 seneden beri sıcak cam işindeydim. Sinop'ta çalıştım. Konya'da çalıştım. İstanbul'da çalıştım. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra yine fabrikalarda 8 sene çalıştım. Ondan sonra uykum kaçtı, uyuyamadım. Bir meşguliyet gerekti. Bu işe başladık ve devam ediyoruz. 12-13 seneden beri de bu işe devam ediyoruz. Makineleri kendimiz yaptık. Asıl mesleğim tornacılık. Cam ile birlikte makineleri birleştirince bir şeyler çıkmaya başladı. Makinelerin tamamı kendime ait. Aile olarak çalışıyoruz. Bir tane çalışanımız var. Diğerleri hep aile. Kaşıkları Arabistan'a, Irak'a, İran'a, Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya, İtalya'ya gönderiyoruz. Ama şu anda dış siparişimiz durdu gibi” dedi.