Kendi yazdıkları manileri davul eşliğinde söylüyorlar

Ramazan ruhunu yansıtan kıyafetlerle, yazdıkları manileri kendi mahallelerinde davul eşliğinde söyleyen öğrenciler, yıllardır süregelen Ramazan geleneğini yaşayarak öğreniyorlar. Aynı zamanda drama konulu bir e-Twinning projesinin içinde yer alan öğrenciler Ramazan ayında yapmış oldukları bu etkinlik ile proje ortakları olan Abdurrahman Güneş İlkokulu, Düzce Gölyaka Yunus Emre İlkokulu ve Bulgaristan'ın Panagyurishte şehrinden SOU "Nesho Bonchev" Okulu'nu da çalışmalarına dahil ettiler.

İlk etapta garipsenen bu etkinliğinin yakın çevrelerinden çok ilgi ve muhabbet gördüğünü belirten sınıf öğretmeni Mehmet Akkirman, etkinlik ile öğrencilerinin okuma, yazma, anlama, anlatma, araştırma, ürün ortaya koyma gibi birçok disiplini kazandığını ancak hepsinin de ötesinde yoğun geçen bir eğitim öğretim yılını çok eğlenerek mutlu bir şekilde devam ettirme fırsatı bulduklarını belirtti.