İhlas Haber Ajansı

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Kereste boşaltırken düşen işçi öldü

Sinop’ta bir kişi kamyondan kereste boşalttığı sırada düşerek hayatını kaybetti.

Sinop'ta bir kişi kamyondan kereste boşalttığı sırada düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Sinop Küçük Sanayi Sitesi'nde Zeynel Acar(47) isimli işçi kamyonun üzerinden kereste indirdiği sırada kendisine destek almak için bastığı kapağın açılması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Acar'ın cenazesi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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