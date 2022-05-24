İhlas Haber Ajansı

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Kestiği ağacın altında can verdi

Sinop’ta bir vatandaş, ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Sinop'ta bir vatandaş, ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında Sinop'un Saraydüzü ilçesine bağlı Zaimköy'de Mehmet Bilgiç(45), ormanlık alanda kestiği ağaç üzerine devrildi. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Bilgiç'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.


Bilgiç'in cansız bedeni, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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