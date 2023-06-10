Kıbrıs gazisine son görev

Kıbrıs Gazisi Nizamettin Yıldız, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 70 yaşında vefat etti. Yıldız'ın ölüm haberi, Kıbrıs gazilerini ve vatandaşları derinden üzdü. Ömerdüz köyü sakinleri ve yakınları, Yıldız'ı son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldi.

Yıldız'ın cenazesi, askeri tören düzenlenerek Ayancık'ın Ömerdüz köyüne getirildi. Köyün camisinde kılınan cenaze namazının ardından Yıldız, sevenleri tarafından dualar eşliğinde defnedildi.

Cenaze törenine, Yıldız'ın yakınları, köy halkı, Kıbrıs gazileri ve bölgedeki askeri yetkililer katıldı.