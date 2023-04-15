Kılıçdaroğlu'nun "yerel basına hazine yardımından pay" sözü hatırlatıldı

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Seçim döneminde alınan hazine yardımından yerel basına da pay ayırılacağı" sözü CHP Genel Başkan Başdanışmanı Barış Karadeniz'e hatırlatıldı. Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, "938 resmi ilan hakkı bulunan gazeteye tanıtımlarda yer vererek ödemelerini de derhal yapmalarını istiyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 yılında gerçekleştirdiği Sinop ziyaretinde düzenlenen STK buluşmasının basına kapalı bölümünde kendisine seçim döneminde partilere verilen hazine yardımının sadece ulusal basın ve reklam şirketlerine dağıtıldığı, resmi ilan alan yerel gazetelerin göz ardı edildiği iletildi. Kılıçdaroğlu ise, katılımcıların önünde ‘en yakın seçim döneminde bu hazine yardımından yerel basına da pay ayırılacağı' sözünü vermişti. Kılıçdaroğlu tarafından verilen bu sözün henüz yerine getirilmediği CHP Sinop Milletvekili ve aynı zamanda CHP Genel Başkan Başdanışmanı Barış Karadeniz'e iletildi.

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, “8 Nisan 2021 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı sıfatıyla Sinop'a gelmişti. Geldiğinde STK toplantıları da yaptı, toplantı öncesinde ve sonrasında ben Kılıçdaroğlu'na alınan hazine yardımlarından bu zamana kadar yapılan seçimlerde hiçbir partinin tanıtım çerçevesinde yerel basına yansıtmadıklarını, bunun hakkaniyeti olmadığını hatırlatmıştım. Kılıçdaroğlu kürsüden yaptığı açıklamasında bu zamana kadar atlandığını, düşünülmediğini ve önümüzdeki ilk seçimlerde bunu gündeme alacaklarını, hazine yardımından mutlaka tanıtım alanında yerel basına da destek vereceklerini söylemişti” diye konuştu.

“938 resmi ilan alan gazeteler adına söylüyorum”

Seçim süreci için hazine yardımının alındığını ancak verilen sözün yerine getirilmediğini belirterek tüm Türkiye'deki yerel gazeteler adına bu sözü hatırlattığını vurgulayan Demirel, “Bunu Türkiye'de 938 tane resmi ilan alan gazeteler adına söylüyorum. Böyle bir kampanya yürütmediler, sadece ulusala yönelik tanıtım çalışmaları var. Ben Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözün arkasında duracağını umuyorum. Kalan süre içerisinde de bu sözünü yerine getirerek 938 resmi ilan hakkı bulunan gazeteye tanıtımlarda yer vererek ödemelerini de derhal yapmalarını istiyorum. Hakkaniyetli davransın tüm partiler, yerel basına da bir şekilde katkı sağlanmasını istiyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Barış Karadeniz ise en yakın toplantıda durumu kendisine ileteceklerini söyledi.