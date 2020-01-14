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Kirayı ödemeyince kızı ile sokakta kaldı

Sinop’ta bir kadın ile kızı, kirayı ödeyemeyince eşyalarıyla sokakta kaldı.

Sinop'ta bir kadın ile kızı, kirayı ödeyemeyince eşyalarıyla sokakta kaldı.


Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evde kiracı olarak yaşayan kadın, parası bitince kirayı ödeyemediğinden dolayı ev sahibi tarafından evden çıkarıldı. Çalışabileceği herhangi bir iş bulamayan anne ile kızı kış günü sokakta kaldı. Evden aldıkları eşyaları ile birlikte sokakta kalan kadın ve çocuğu yardım elinin uzatılmasını bekliyor. Kadın ve kızı şimdilik bir vatandaşın onlara açtığı depoda yaşamlarını sürdürüyor.


Ayrıca çevredeki vatandaşların ev sahibine tepki gösterdiği belirtildi.

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