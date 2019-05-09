Kırım'ın Yalta kentinden atılan şişe, Sinop'ta bulundu

Kırım'ın Yalta kentinden bir çocuk tarafından atıldığı tahmin edilen ve içerisinde bir not bulunan şişe, deniz çöplerini araştıran bir ekip tarafından Sinop sahilinde bulundu.

Sinop Üniversitesi (SÜ) tarafından yürütülen 'Karadeniz'in Sinop İli Sahillerinde Deniz Çöplerinin Araştırılması Projesi' kapsamında sahillerdeki deniz çöpleriyle oluşan kirliliği araştıran proje ekibi, stat yolu mevkisindeki sahilde, içerisinde not bulunan plastik bir şişe buldu. Notun bir çocuk tarafından kaleme alındığı ve şişenin Sinop'a yaklaşık 150 deniz mili uzaklıktaki Yalta kenti yakınlarında çocuklar için faaliyet gösteren bir kamptan atıldığı tahmin ediliyor.

Projenin yürütücüsü Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Bat, bulunan şişenin Karadeniz'in akıntı sistemini ve buna bağlı olarak denizel çöplerin sınır ötesi bir tehdit olduğunu en güzel şekilde anlattığını söyledi. Prof. Dr. Levent Bat, "Sinop'un farklı noktalarında sahillerde yer alan deniz çöpleri kirliliğini araştırdığımız 'Sinop İli Sahillerinde Deniz Çöplerinin Araştırılması Projesi' sırasında araştırma ekibi stat yolu mevkisinde sahilde plastik bir şişe içerisinde bir not ile karşılaştı. Bu notta bir kağıt üzerine çizilmiş resimler ve Rusça bir metne rastladık. Bu metni Ukrayna'da birlikte çalışmalar yürüttüğümüz ortaklarımızdan birine gönderdiğimizde bize Rusçayı çok iyi bilmeyen bir çocuğun bir mektup çizimi olduğunu ve bir oyundan bahsettiğini anlattı ve Yalta yakınlarında yer alan Artek adında çocuklar için bir kamp olduğunu ve bu mesajın belki de buradan gelmiş olabileceğinden bahsetti. Bu durum önemli bir gerçeği bizlere anlatıyor. Deniz çöpü problemi her birimizi etkileyen sınır ötesi bir problem ve Karadeniz'in akıntı sistemi göz önüne alındığında denizel çöplerin taşınma durumu gözler önüne serilmektedir" dedi.

Yürütülen proje hakkında bilgi veren Bat, "Proje kapsamında Sinop'ta yer alan 9 farklı noktada yapılan ilk örnekleme çalışmalarında sahillerde yoğun miktarda deniz çöpünün bulunduğu gözlenmiştir. Araştırma alanlarında rastlanan çöplerin yoğun olarak plastikten oluştuğu saptanmıştır. Plastik çöpler bugün denizel ortamında en yaygın kirleticileridir ve uzun süren bozulma süreçleri nedeniyle ekosistemde varlıklarını uzun yıllar boyunca sürdürmektedirler. Araştırma sırasında örnekleme bölgelerinde yabancı orijinli çöplerin varlığı da dikkat çekmiştir. Sinop sanayi kirliliğinin olmadığı, balıkçılık ve turizmin ön plana çıktığı bir yerleşim alanıdır. Sadece yaz aylarında gözlenen, artan nüfustan kaynaklanan bir evsel kirlilik bulunuyor. Sinop kıyılarında önemli sayılabilecek bir kirlilik yok. Fakat kontrolsüzce çevreye bırakılan atıklar ve Karadeniz'in akıntı sistemi göz önüne alındığında denizle çöplerin taşınma durumu Sinop sahillerinde önemli bir kirliliğe neden olmakta. Bu nedenle çevreyi koruyucu bir yaklaşım sergileyerek bireysel olarak da atıklarımızın uygun şekilde bertaraf edilmesine yönelik önlemler almak, çöp üretimini azaltmak ve geri dönüşümlü ürünler kullanmaya yönelmek gelecek nesiller için gereklidir" diye konuştu.