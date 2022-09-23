Kış sezonu öncesi terzilerde yoğunluk başladı

Terziler ise talebe yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerindeyken birkaç derecelik ani düşüşle sonbahara giriş yaptı. Vatandaşlar ise aldığı yeni kıyafetlerin yanında, önceki sezondan sakladığı kışlık kıyafetlerini yeniden giymek için çıkarmaya başladı. Eski kıyafetleri bol veya dar gelenler, fermuar ve düğmeleri yıprananlar ise tamir ettirmek için terzilerin yolunu tutuyor. Terziler ise yoğunluğa yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

Terziye sökülen eski montunu tamire getirdiğini söyleyen Emine Taşkın, yıprandığını fark ettiği başka eski kıyafetlerini de zaman zaman tamir ettirdiğini söyledi.

Sinop'ta terzilik yapan Nihan Çil, bu yıl özellikle önceki yıllara göre daha çok kişinin eski kıyafetlerini tamire getirdiğini ifade etti. Çil, “Kış yaklaştı bizim işler çoğaldı. Alım gücü az olduğu için millet tamire daha çok yoğunlaştı. En çok pantolonlarını ve montlarını tamir ettiriyorlar. Bütün kıyafetler de geliyor, biz de yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Çoğunlukla zayıfladıkları için daraltma yapıyorlar, kilo alanlar genişletiyor, fermuarları bozuluyor, montlarını daraltıyorlar” diye konuştu.

30 yıldır terzilik yapan Yavuz Çelik ise yoğun bir döneme giriş yaptıklarını belirterek, “Okullar açıldı, kış geldi kışlıklar da çıktı. Böyle olunca bu dönemde yoğunluk oluyor. Kışlık montlar, kabanlar, yağmurluklar bozuk oluyor bazı yerleri arızalı oluyor. Kış geldiği için yatak altlarından çıkıyor bunlar, eksiği gediği varsa tamamlıyoruz. Zayıflamış olanlar oluyor, daraltıyoruz. Tabii, şu anda bir pahalılık var eski kıyafetleri tamir ediyoruz, insanlar eski kıyafetleri daralttırıp giyiyorlar. Yeni almaktan imtina ediyorlar. Daraltma, kısaltma oluyor, varsa bir arızası fermuarını yeniletiyorlar. Kışlıklar çıktığı için eksikler de ortaya çıkıyor. Bu da bizlerde yoğunluk oluşturuyor” dedi.