İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kısıtlama öncesi Sinoplular pazara akın etti

SİNOP (İHA) – Sinop’ta vatandaşlar tüm Türkiye’de uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde pazarlara akın etti.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta vatandaşlar tüm Türkiye'de uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde pazarlara akın etti. Kısıtlama günlerinin gözdesi meyve alışverişi ve mandalina oldu.


Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Sinop Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar evde geçirecekleri günler için alışverişlerini yapmak üzere pazara geldiler. Esnaf vatandaşların ilgisi karşısında memnuniyetini dile getirdi. Vatandaşın ilgisi daha çok meyvelere oldu. Pazarda mandalina kapış kapış satıldı. Vatandaşlar yılbaşında pasta kesmek yerine mandalina soymayı tercih ettiklerini belirtti.


Pazarda muz 10 TL, nar 5 TL, mandalina 5 TL, portakal 5 TL, elma 5 TL, ayva 6 TL, armut 6 TL, soğan 2.5 TL, patates 2 TL, limon 3 TL, karnabahar 5 TL, fasulye 10 TL, salata 6 TL, domates 5 TL, patlıcan 7 TL kilo fiyatlarından bulunabildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.