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Kışlık tarhanalar hazırlanıyor

Sinop’ta köylerde kışa hazırlık olarak tarhana yapımına başlandı.

Sinop'ta köylerde kışa hazırlık olarak tarhana yapımına başlandı.


Adı türkülere bile konu olan ve kendine has bir lezzeti ile sofraları süsleyen tarhana geçmişten günümüze kadar sofralardaki yerini koruyor. Kışın soğuk günlerinde insanın içini ısıtan, besin değeri açısından ise beslenme uzmanlarının her fırsatta önemine dikkat çektiği tarhananın yapımı ise zahmetli.


Buğday unu yoğurt, maya, domates, biber ve soğan gibi çeşitli sebzelerle nane, dereotu gibi otlar ve tuz eklenerek yoğurulan tarhana hamuru mayalanmaya bırakıldıktan sonra kurutuluyor ve kuruyan tarhana hamuru ufalanıp bez torbalarda kış için saklanıyor.


Kış için tarhana yapan Hanife Akgün, tarhananın yapımının zahmetli olduğunu ancak lezzetli ve sağlıklı oluşu nedeni ile her yıl tarhana yapımını sürdürdüklerini dile getirdi.


Tarhana çorbasının sofralarının vazgeçilmezi olduğunu dile getiren Akgün, “Tarhana kış günleri özellikle içimizi ısıtan bir çorba. Sofralarımızdan eksik olmayan bir lezzet. İçine farklı malzemeler koyarak farklı şekillerde yapıyoruz. Çoluk çocuk severek yiyoruz” dedi.

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