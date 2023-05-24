'Kitap Kumbaram' projesiyle köy okulları kütüphaneye kavuşuyor

'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' sloganıyla Türkiye'nin 7 ili ve 2 ülke olmak üzere toplam 11 öğretmenin bir araya geldiği e-Twinning "Kitap Kumbaram" adlı proje devam ediyor.

Türkiye'de 7 yıldır birçok ilde sürdürülen projeyle öğrencilerin gelişimi için okul kütüphanelerine çok sayıda kitap kazandırıldı. Her yıl olmak üzere 4 defa kalite etiketi alan e-Twinning "Kitap Kumbaram" projesi, 2023 Ocak ayı itibariyle de 10 Türk ortak ve 2 yabancı ortakla devam ediyor.

Proje koordinatörü öğretmen Yasemin Dur, “Bu yıl içinde Sinop Merkez Fatih İlkokulu 2/C sınıfı olarak, Ordu Mesudiye İlkokulu'nu kitap kardeşimiz olarak belirleyip 500 adet kitap gönderdik. İhtiyaç sahibi okullara ulaşsın diye de Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bu yıl bin 500'e yakın kitap hediye ettik. Öğrencilerim de düzenli olarak okudukları kitapları kumbaramıza atmaktadır” diye konuştu.

Bu yıl Hatay Yukarıokçular Köyü İlkokulu'nun kütüphane açılışı gerçekleştirildiğini belirten Yasemin Dur, önümüzdeki günlerde de Ağrı'nın Tutak ilçesi Soğukpınar Köyü Ortaokulu'nun kütüphanesinin açılacağını söyledi. Gelecek eğitim öğretim yılı başı için kitap bağışlarının artması adına projeye vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti.