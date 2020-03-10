Sinop İl Müftülüğü din görevlilerinin okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla “Kitap Oku-Yorum Projesi" başlattı.

Proje koordinatörü Din Hizmetleri Uzmanı Nurettin Küçük, ”Bir toplumun her alanda kalkınması için, topyekûn bir çalışmaya, şuurlanmaya ve yeni bir enerjiye ihtiyaç duyulur. Bu ihtiyaçların giderilmesi için bu tip proje çalışmalarımız devam edecektir.” dedi.

Projenin ilki İl Müftü Yardımcısı Abdullah Söylemez başkanlığında İl Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleşti. “Kitap Oku-Yorum Projesi" hakkında konuşan İl Müftü Yardımcısı Abdullah Söylemez, “Personellerimizin kitapla olan arkadaşlıklarını daha ziyadeleştirmek için arkadaşlarımız ile birlikte böyle bir proje düzenlemeye karar verdik. Projeye katılmak için tek şart vardır. Oda görevlimizin bu projeye gönüllü olmasıdır. Projede sosyal, kültürel, edebiyat, sanat ve fikir alanlarında yazılmış kitaplardan birkaç kitap belirlenmesi ve belirlenen kitapların okunması ve her ay bir araya gelinerek okunan kitapların tahlilinin yapılması planlanmaktadır. Umuyorum ki bu yıl başlattığımız Kitap Oku-Yorum Projesi'ne zamanla bütün görevlilerimizin katılması ve hatta görev yaptıkları yerlerde cemaatleriyle birlikte bu projeyi icra etmeleridir” dedi.

Mart ayı içinde okunacak kitabın belirlenmesinin ardından toplantı sona erdi.